Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt

Hemer (ots)

Einbrecher brachen gestern die Tür zweier Wohnungen an der Parkstraße auf. Die Tat fand zwischen 11 und 12 Uhr nahe des Friedensparks sowie im oberen Teil der Parkstraße jeweils in einem Mehrfamilienhaus statt. Es entstanden zusammen mehrere hundert Euro Sachschaden. Beute machten die Täter keine. Sie flüchteten unerkannt.

Einbrecher drangen in der Nacht auf Mittwoch in eine Kfz-Werkstatt an der Ihmerter Straße ein. Sie entwendeten einen Fahrzeugschlüssel und ließen hiermit einen weißen Fiat Panda mit rot/grauer Innenausstattung und einem Schaden am linken Frontstoßfänger mitgehen.

Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

