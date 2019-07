Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Getränkeanhänger

Altena (ots)

Einbrecher versuchten sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einem Getränkeanhänger zu verschaffen. Dabei beschädigten sie das an der Lenneuferpromenade geparkte Fahrzeug. Die Täter machten augenscheinlich keine Beute und richteten etwa 100 Euro Schaden an.

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Dahler Straße eingebrochen. Sie brachen zwischen 7.30 und 18.45 Uhr ein Fenster auf der Waldseite auf, durchsuchten diverse Räume und flüchteten mit nach den ersten Erkenntnissen mit Schmuck und einer Super-8-Kamera.

Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen (9199-0).

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

