Polizei Paderborn

POL-PB: Dieseldiebstahl aus drei LKWs

Paderborn (ots)

(mh) Auf einem Firmengelände an der Graf-Zeppelin-Straße in Bad Wünnenberg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag rund 900 Liter Diesel aus drei LKWs gestohlen worden. Die Tanks wurden geöffnet und der Kraftstoff abgepumpt. Die Täter müssen geeignete Behälter mitgeführt haben. Laut den bisherigen Ermittlungen, könnte ein weißer Sattelzug in Verbindung mit dem Diebstahl stehen. Er fuhr gegen 23.50 Uhr auf das Gelände und verließ es rund 40 Minuten später wieder. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die 05251/3060 zu melden.

