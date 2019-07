Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe brechen zwei Autos auf

Halver (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurden zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen.

Es betraf einen Kia in der Mühlenstraße sowie einen Skoda am Birkenweg. Die Scheibe des Kias wurde eingeschlagen. Beute machten die Täter keine. Beim Skoda wählte der Täter den brachialen Weg und hebelte die Fahrertür auf. Zuvor muss er versucht haben, die Heckscheibe einzuschlagen. So entstand ein erheblicher Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Dieb nahm eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweis und diversen Papieren an sich.

Die Polizei warnt noch einmal davor, Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Diebe schrecken auch nicht davor zurück, Scheiben einzuschlagen, um an Kleingeld zu kommen. Autos sind keine Tresore. Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck. Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt die Wache Halver entgegen (9199-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell