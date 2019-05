Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden -Langenfeld- 1905060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 10.05.2019, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Langenfelder mit seinem Porsche Cayenne die innerörtliche Kölner Straße in Richtung Leverkusen. In Höhe Robert-Koch-Straße fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden VW Golf eines 22-jährigen Langenfelders auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf den vor ihm ebenfalls wartenden BMW X3 eines 28-jährigen Leverkuseners geschoben. Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Porsche sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand eine geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich Durch die Feuerwehr wurden ausgetretene Betriebsstoffe abgestreut.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell