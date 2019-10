Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Hagen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17:20 Uhr, ereignete sich auf dem Bergischen Ring in Höhe der Einmündung Elfriedenhöhe ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 33-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr auf dem Abbiegestreifen in Richtung Buscheystraße auf den vorausfahrenden Ford Mondeo eines 22-Jährigen auf. Durch den Aufprall schob sich der Ford in den davor wartenden Audi eines 39-Jährigen. Der 22-Jährige klagte über Nackenschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Polo der 33-Jährigen ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

