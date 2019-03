Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ohne Versicherungsschutz in Kontrolle geraten

Rust (ots)

Zwei junge Männer sehen nach einer Kontrolle am Mittwochmittag einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. Am Roller beziehungsweise Mofa der beiden 16- und 24-Jährigen war jeweils das Versicherungskennzeichen abgelaufen. Der Jugendliche fiel den Beamten des Polizeipostens Rust deswegen auf, weil er gegen 13.15 Uhr, zusammen mit seinem ein Jahr älteren Sozius, ohne Schutzhelm in der Hausener Straße unterwegs war. Knapp zwei Stunden später war auch die Fahrt des 24-Jährigen in der Austraße beendet. Ohne Versicherungsschutz unterwegs zu sein ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei weist darauf hin, dass in einem Schadensfall nicht unerhebliche Regressansprüche auf die Betroffenen zukommen könnten.

/wo

