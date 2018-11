POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2018 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Külsheim: Scheune in Flammen

Aufgrund eines Scheunenbrands in Külsheim kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 4.30 Uhr hatten Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert, da aus dem Dach des Gebäudes in der Straße "Roter Rain" Flammen schlugen. Vor Ort kamen vier Feuerwehren mit insgesamt 88 Einsatzkräften, zwei Rettungswagenbesatzungen und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Bislang ist unklar, wie es zu dem Brand kam.

