Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsfahrt in Hagen

Hagen (ots)

Am frühen Montagmorgen, 07.10.2019, kam es gegen 02:10 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in Hagen. Eine Streifenwagenbesatzung wollte einen VW Tuareg aus Gummersbach anhalten um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Als der Fahrer im Bereich der Saarlandstraße die Anhaltezeichen erblickte beschleunigte er sein Fahrzeug immer weiter und flüchtete zunächst über die Autobahn 46 in Richtung Hohenlimburg. An der Ausfahrt Hagen Hohenlimburg verließ der Flüchtige dann die Autobahn und fuhr wieder in Fahrtrichtung Hagen auf. An der Verfolgungsfahrt waren zu diesem Zeitpunkt bereits 8 Streifenwagen aus Hagen und von der Autobahnpolizei beteiligt. Das Fahrzeug konnte dann schließlich vor dem Autobahnkreuz Hagen kontrolliert werden. In dem Fahrzeug befanden sich nebem dem 20 jährigen Halter und Fahrer noch drei weitere junge Männer. Bei dem Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ausserdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fluchtfahrzeug wurde zunächst sichergestellt. Dem jungen Gummersbacher wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt unter anderem nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. (tr)

