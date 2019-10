Polizei Hagen

POL-HA: Fahrraddiebstahl in Vorhalle

Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 05.10.2019, kam es in der Nöhstraße in Vorhalle zu einem Fahrraddiebstahl. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter entwendeten ein matt schwarzes Herren Trekkingrad vom Grundstück des Geschädigten. Der oder die Täter müssen dazu das Grundstück betreten und nach Beute gesucht haben, da das Fahrrad nicht offen abgestellt war. Bei dem schwarzen Trekkingrad handelt es sich um ein Rad der Größe 28 Zoll mit 24 Gang Kettenschaltung. Ausserdem dürften ein paar rote Streifen auf dem ansonsten schwarzen Rad auffallen. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Umständen in der Tatnacht machen? Wem ist das Rad bereits aufgefallen oder wurde es möglicherweise zum Kauf angeboten? Am Tatort fand sich zudem eine Tasche mit Frisörbedarfsartikeln, die nicht aus dem Besitz des Geschädigten stammen. Wer kann Angaben hierzu machen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02331 986 2066 der Polizei Hagen. (tr)

