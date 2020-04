Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Exhibitionist

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Grebenhain / Volkartshain - Zwischen Dienstag (07.04.) und Mittwoch (08.04.) brachen Unbekannte in das Vereinsheim am Sportplatz in Volkartshain ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte noch nicht genau bestimmt werden, was gestohlen wurde. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Exhibitionist zeigt sich Geschädigter

Homberg (Ohm) - Am Donnerstag (09.04.), gegen 03:15 Uhr, war die 22-jährige Geschädigte aus Homberg im Bereich der Marburger Straße unterwegs. Plötzlich näherte sich ihr eine ihr unbekannte männliche Person und entblößte sich vor ihr und zeigte der Geschädigten sein Geschlechtsteil. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Goethestraße.

Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, circa 180 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und er trug bei der Tat eine schwarze Jacke mit roten Streifen an beiden Ärmeln, sowie eine schwarze Hose.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

