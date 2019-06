Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe klauen Wurst, Obst und Puppen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Ehepaar aus dem Benzinoring bestohlen. Bislang unbekannte Täter brachen in den Kellerraum der Eheleute ein und stahlen dort mehrere Gegenstände. Unter anderem hatten es die Diebe auf Konserven und Porzellanpuppen abgesehen. Laut dem Paar wurden circa 60-70 Dosen Wurst, 12 Dosen Obst und 30-40 Puppen im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro gestohlen. Bislang fehlt jede Spur der Täter. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2150.

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Polizeipräsidium Westpfalz