Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg - Am Donnerstag (09.04.), gegen 05.45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer (58 Jahre) aus Wanfried mit seinem Sattelzug und Auflieger die Kasseler Straße (Bundesstraße 83) aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Im Bereich der Kasseler Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine am rechten Fahrbahnrand gelegene Verkehrsinsel. Hierbei fuhr er eine auf der Verkehrsinsel stehende Warnbarke und anschließend einen Baum um. Außerdem traten Betriebsstoffe (Motoröl und Kühlflüssigkeit) aus dem Fahrzeug, welche durch die Feuerwehr Rotenburg abgestreut und anschließend aufgenommen wurden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.300 Euro.

