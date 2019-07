Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme eines 28-Jährigen, der rechtsmotiviert auffällig war: Vollstreckung eines Haftbefehls der "BAO Herkules"

Kassel (ots)

Homberg/Efze (Schwalm-Eder-Kreis): Am heutigen Freitagmittag vollstreckten Beamten der beim Polizeipräsidium Nordhessen eingerichteten Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Herkules" einen Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen aus Homberg/Efze. Er war gegen kurz vor 14 Uhr in der Ziegenhainer Straße in Homberg/Efze festgenommen worden. Den Festgenommenen, der nach polizeilichen Erkenntnissen in der Vergangenheit politisch rechtsmotiviert auffällig war, brachten die Beamten zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten in die JVA nach Kassel.

Die Besondere Aufbauorganisation "Herkules" ist beim Polizeipräsidium Nordhessen eingerichtet, um die Aufklärung gefahrenrelevanter Sachverhalte weiter zu intensivieren. Es sollen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, mögliche Vernetzungen und politisch motivierte Straftaten frühzeitig erkannt und verhindert werden.

Der Haftbefehl gegen den 28-Jährigen des Amtsgerichts Hof in Bayern erreichte das Polizeipräsidium Nordhessen am gestrigen Donnerstag. Er war wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz - illegales Verbringen von Munition im September 2017 in die Bundesrepublik Deutschland - zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden.

