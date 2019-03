Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Autoaufbrüche auf der Langebochumer Straße

Ein Zeuge wurde heute Morgen, gegen 1.30 Uhr, durch laute Geräusche auf der Langebochumer Straße aufmerksam und sah, wie ein Mann die Seitenscheibe an einem blauen Kastenwagen einschlug. Als dann die Alarmanlage des Autos anschlug, flüchtete der Täter. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei. Bei der Nachschau am Fahrzeug wurde festgestellt, dass auch an einem weiteren Fahrzeug, einem weißen Ford Tansit, die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ob der Täter aus den Fahrzeugen etwas mitnahm, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Der Zeuge beschreibt den Täter als sportlich, etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

