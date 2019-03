Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer fährt auf Auto auf

Recklinghausen (ots)

Auf dem Sandweg hat es am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Haltern am See war auf dem Sandweg in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Marl. Als der 63-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es zum Auffahrunfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrradfahrer zu spät bemerkt, dass der Autofahrer bremste. Der 33-jährige Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder nach Hause. Bei dem Auffahrunfall entstand rund 700 Euro Sachschaden.

