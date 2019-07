Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Tresor bei nächtlichem Einbruch in Apotheke: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in eine Apotheke in der Mönchebergstraße in Kassel eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld und Medikamenten entwendet. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Darüber hinaus könnte es sein, dass die Einbrecher zum Abtransport des etwa 50x50x40 cm großen Tresors ein Fahrzeug verwendeten, das Passanten oder Anwohnern möglicherweise nahe der Apotheke aufgefallen ist.

Entdeckt hatte den Einbruch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 4:10 Uhr in der Nacht, da die Täter gewaltsam eine komplette Scheibe der Apotheke aus dem Rahmen entfernt hatten. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Wie sich bei Eintreffen der ersten Streifen der Kasseler Polizei am Tatort herausstellte, hatten die Täter zu dieser Zeit schon das Weite gesucht. Der Einbruch muss bereits zuvor, im Laufe der Nacht, passiert sein. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Einbrecher offenbar zunächst erfolglos versucht, mehrere Zugangstüren zu der Apotheke aufzuhebeln. Als dies scheiterte, entfernten sie gewaltsam die etwa 2,60 x 2,00 Meter große Scheibe und gelangten so in die Räumlichkeiten. Offenbar gezielt gingen sie dort in einem Büro den verschraubten Tresor an und entwendeten diesen im Ganzen. Wohin die Unbekannte anschließend flüchteten und womit sie die Beute abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Apotheke in der Mönchebergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

