Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (846) Diebstahl aus Cabrio schnell geklärt - Haftantrag gestellt

Fürth (ots)

Zivile Beamte der mittelfränkischen Polizei nahmen am Mittwoch (19.06.2019) einen jungen Mann im Fürther Stadtgebiet fest. Er steht im Verdacht, mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Gegen 19:45 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzzentrale einen verdächtigen Mann mit, der sich in ihrem Cabrio aufgehalten und dieses durchsucht haben soll. Das Fahrzeug war in einem Parkhaus in der Jakob-Henle-Straße geparkt. Auf Ansprache flüchtete der Unbekannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte wenig später zum Erfolg. Zivilbeamte nahmen wenig später einen Tatverdächtigen fest.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten u. a. Gegenstände, die aus dem geparkten Pkw entwendet worden waren. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Derzeit prüft das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth, ob der 22-jährige für weitere Diebstahlsdelikte als Täter in Frage kommt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Wolfgang Prehl / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell