Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rödder/20-Jähriger bei Unfall schwerverletzt

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Billerbecker kam am Mittwochmorgen von der K27 in der Dülmener Bauerschaft Rödder von der Fahrbahn ab. Er befuhr gegen 6.25 Uhr mit einem Auto die Straße in Richtung Hiddingsel. Der 20-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Billerbecker in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

