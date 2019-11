Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Lebensgefahr der Unfallfahrerin bestätigte sich nicht

Coesfeld (ots)

Der Polizei im Kreis Coesfeld liegen nun erste Ermittlungsergebnisse zum schweren Verkehrsunfall von Mittwochmorgen (27.11.) auf der B525 in Nottuln vor. Bei der Aufnahmeuntersuchung im Krankenhaus bestätigte sich die zunächst an der Unfallstelle angenommene Lebensgefahr bei der Unfallfahrerin nicht. Es handelt sich um eine 29-jährige Frau, die wie ihr 34-jähriger Beifahrer aus Bulgarien stammt. Die Ursache für ihr Fahren in den Gegenverkehr wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell