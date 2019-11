Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hanhoff/Glasschiebetür in Bank beschädigt

Coesfeld (ots)

Erst beschädigte ein Unbekannter Elemente einer Glasschiebetür, dann lief er weg. So agierte der Täter gegen 00.54 Uhr in der Nacht auf Mittwoch im Vorraum einer Bank an der Straße "Hanhoff". Folgende Merkmale beschreiben den Täter: - männlich - ca. 20 Jahre alt - normale Statur - graue Hose - dunkle Jacke mit Kapuze - Sneakers. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Dülmen unter 02594-7930 zu melden.

