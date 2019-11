POL-MR: Kind leicht verletzt;Unbekannte brechen Gartenhütten auf;Drei Blutentnahmen nach positivem Drogenvortest;Flüssigkeit in Tank geschüttet;Einbrecher kommen zur Tageszeit;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kind leicht verletzt

Ebsdorfergrund-Heskem: Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 11-Jähriger bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, 12. November im Schwimmbadweg. Der Junge wollte um 13.20 Uhr in Höhe der Einfahrt zum Schwimmbad die Straße queren und wurde dabei leicht von einem vorbeifahrenden Citroen, der in Richtung Möllner Weg unterwegs war, erfasst. Die Sicht der 38-jährigen Fahrerin auf das Kind war durch eine Hecke versperrt, sodass ein rechtzeitiges Abbremsen misslang. Das Kind erlitt Schürfwunden und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unbekannte brechen Gartenhütten auf

Wetter: Vier Gartenhütten in Nähe der Papiermühle brachen Unbekannte zwischen Mittwoch, 30. Oktober und Sonntagvormittag, 3. November, auf. Die Diebe stahlen Werkzeuge, einen Kanister sowie eine Kabeltrommel im Gesamtwert von 450 Euro. Bereits im Juni gerieten die Hütten in das Visier von Einbrechern. Auch hier erbeuteten die Unbekannten Werkzeuge im Wert von etwa 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Drei Blutentnahmen nach positivem Drogenvortest

Stadtallendorf: Am Dienstag, 12. November, mussten erneut mehrere Verkehrsteilnehmer mit zur Blutentnahme. Bei einer Frau schlug der Drogentest am Nachmittag in der Innenstadt gleich auf zwei Substanzen an. Kurz danach traf es einen Mann, der in Nähe der Polizeistation angehalten wurde. Am späten Abend fiel der Wachpolizei zwischen Stadtallendorf und Kirchhain ein Kradfahrer auf, der recht flott unterwegs war. Auch bei ihm bestätigten sich die Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Das recht schnelle Kleinkraftrad wurde zur weiteren Begutachtung sichergestellt.

Flüssigkeit in Tank geschüttet - Hoher Schaden

Marburg: Einen Bagger nahmen Randalierer zwischen Freitag, 8. November, 16 Uhr und Montag, 11. November, 8 Uhr im Försterweg ins Visier. Die öffneten den Tank, füllten eine unbekannte Flüssigkeit hinein und beschädigten dadurch die Pumpe der Arbeitsmaschine. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher kommen zur Tageszeit

Wetter: In der Straße Steinacker in Oberrosphe machten sich Einbrecher am Montag, 11. November, an einem Wohnhaus zu schaffen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 7.30 und 18 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen ein Handy, zwei Notebooks sowie einen Akkuschrauber. Zeugen, denen im Laufe des Tages verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

