POL-MR: Feuer im Fachwerkhaus;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Feuer im Fachwerkhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Feuer im Fachwerkhaus

Neustadt: Ein kleines Fachwerkhaus in der Mauerstraße ist nach einem Brand am Dienstagmorgen, 12. November, bis auf Weiteres unbewohnbar. Der 57 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt. Das Feuer brach gegen 8 Uhr in einem Zimmer aus und breitete sich nach und nach auf das komplette Gebäude aus. Die Feuerwehren aus Neustadt und Stadtallendorf (mit Drehleiter vor Ort) löschten die Flammen ab. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder einen technischen Defekt ergaben sich bei den ersten Untersuchungen der Kriminalpolizei vor Ort bisher nicht. Das Gebäude ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr bewohnbar. Zur weiteren Begutachtung wurde ein Statiker hinzugezogen. Der Hausbesitzer wird von der Stadt anderweitig untergebracht. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine seriöse Aussage getroffen werden.

