POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Heidelberger Autohaus - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

In ein Autohaus in der Tullastraße brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Samstagfrüh, 5.45 Uhr bislang unbekannte Täter ein. Durch Einschlagen einer Glasscheibe gelangten die Unbekannten ins Innere des Objekts und durchsuchten Werkstatt- wie auch Verkaufsräume. Die Türe zu einem Lagerraum hielt den Aufbrechversuchen allerdings stand, so dass die Täter vermutlich ohne Beute "das Weite" suchten. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd ermitteln und bitten Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

