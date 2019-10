Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannte versprühen Reizgas in der Straßenbahn - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagabend versprühten Unbekannte in einer Straßenbahn der Linie 1 Reizgas. Polizeibeamten fiel während ihrer Streifentätigkeit gegen 20 Uhr am Marktplatz eine Straßenbahn auf, in deren Inneren zahlreiche Personen stark husteten. Auf Nachfrage bei aussteigenden Fahrgästen hatten diese einen merkwürdigen Geruch in der Bahn bemerkt. Bei einer Überprüfung der Beamten konnten diese den Geruch als Reizgas- bzw. Pfefferspray-Geruch identifizieren. Zahlreiche Fahrgäste wiesen stark gerötete Augen aus und husteten stark. Die Fahrgäste wurden aufgefordert, die Bahn zu verlassen. Der Straßenbahnzug wurde nach Absprache mit der rnv umgehend aus dem Verkehr genommen.

Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bislang nicht. Da sich die ausgestiegenen Fahrgäste rasch entfernt hatten, liegen noch keine Informationen zur Anzahl der Geschädigten vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, bzw. Geschädigte, die Atemwegs- und Augenreizungen erlitten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0624/1258-0 zu melden.

