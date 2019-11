Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - mehrere Personen verletzt

Bergkamen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31.10.2019), um 17:20 Uhr, befuhr eine 54 jährige Frau aus Bergkamen, mit einem grauen Opel Astra, die Landwehrstraße in Fahrtrichtung Osten. Kurz vor der Einmündung Auf der Alm ereignete sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau. Deshalb bremste eine 33 jährige Frau aus Bergkamen den von ihr gefahrenen silbernen Ford Focus ab. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Opel. Der Ford war insgesamt mit vier Personen besetzt, darunter zwei Kinder. Die Opel Fahrerin bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den vor sich befindlichen Ford auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Ebenso ein 35 jähriger Beifahrer des Ford. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Alle drei verletzten Personen wurden zwecks weiterer Untersuchungen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge konnten versetzt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell