Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe auf Baustellen in Rosbach und Wölfersheim

Friedberg (ots)

Rosbach: An der Leimkaute in Ober-Rosbach durchsuchten Diebe zwischen 16 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch zwei Rohbauten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Rohbauten und entwendeten aus einem Haus einen Tapetomaten und aus dem Nachbarhaus drei Parkettschleifmaschienen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Wölfersheim: In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 18.15 und 06.45 Uhr müssen sich Diebe auf dem Baustellengelände Am Römerhof in Berstadt aufgehalten haben. Die Diebe brachen zwei Container auf und durchsuchten auch einen dritten unverschlossenen Container. Sie entwendeten ein Stromaggregat im Wert von 1200 Euro und einen Winkelschleifer. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

