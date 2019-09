Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Brennende Strohballen - Brandstiftung bei Karben ++ Unfallflucht in Södel ++ Navi in Bad Vilbel ausgebaut

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: In der vergangenen Nacht bauten Diebe aus einem grauen 5-er BMW in der Huizener Straße das mobile Navigationssystem aus. Zwischen 18 Uhr am Montagabend und 07.45 Uhr am Dienstagmorgen müssen die Täter am Werk gewesen sein. Wie genau die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten ist unklar. Durch den Ausbau richteten sie einen Schaden von rund 5000 Euro an. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Brandstiftung

Karben: Rund 300 Strohballen brannten in der Nacht zum Samstag in Karben nieder. Gegen 23.40 Uhr bemerkte ein Passant den Brand am Feld an der Kreisstraße 246 zwischen Karben und Nidderau und informierte die Rettungsleitstelle. Die Ballen brannten komplett herunter, so dass ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Nach den polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache muss von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer konnte am Freitagabend Beobachtungen rund um die Strohballen an der gut befahrenen Kreisstraße machen?

*

Unfallflucht

Wölfersheim: Auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Biedrichstraße in Södel beschädigte ein Parkplatznutzer am Samstag, zwischen 18.40 und 18.45 Uhr einen dort abgestellten schwarzen Audi A3 an der vorderen Stoßstange. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen. Am Audi ließ er einen Schaden von etwa 800 Euro zurück.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell