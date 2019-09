Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vor der Abfahrt: Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern -- Prävention für die Verkehrssicherheit

Friedberg (ots)

Aufklärungsarbeit leisten bevor etwas passiert, so geht Prävention. Und genau so betreiben die Polizistinnen und Polizisten der Autobahnpolizei Mittelhessen regelmäßig Prävention für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. In der Nacht zum Montag stellten die Polizisten dabei wieder einmal das Thema Alkoholeinfluss bei gewerblichen LKW-Fahrern in den Vordergrund der Kontrollen.

Am Sonntagabend um 22 Uhr endet das Sonntagsfahrverbot für LKW. Erfahrungsgemäß starten dann viele Trucker nach dem Ende ihrer Wochenruhezeit in die neue Woche. Kontrollen in der Vergangenheit zeigten, dass die Fahrer dabei nicht immer ganz nüchtern waren. Um die Abfahrt von alkoholisierten Fahrern zu verhindern und um auf die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr und das Thema Restalkohol aufmerksam zu machen, kontrollierte die Autobahnpolizei Mittelhessen am Sonntagabend daher wieder einmal rund 110 Lasterfahrer.

Auf den Tank- und Rastanlagen Wetterau West und Ost, auf dem Parkplatz Spießwald und dem Parkplatz Schäferborn auf der Autobahn 5 klopften die Polizisten zwischen 20 und 22 Uhr an die Führerhäuser von 89 Lasterfahrern. Mit der Durchführung eines Atemalkoholtestes zeigten sich alle Fahrer einverstanden. Die Ergebnisse der Test zeigten, dass 78 der Fahrer nüchtern waren. Bei acht Fahrern zeigte der Atemalkoholtest Promillewerte von unter 0,5 an. Drei der Kontrollierten erreichten Werte im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, also über 1,1 Promille. Als höchster Wert konnten fast 2,4 Promille bei einem LKW-Fahrer festgestellt werden. Den drei fahruntüchtigen Fahrern untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und legten ihren Fahrzeugen Parkkrallen an. Bevor die Fahrer ihren Weg fortsetzen konnten überprüfte die Polizei am Folgetag, ob die Fahrer wieder nüchtern waren und entfernten erst dann die Parkkrallen.

Im Anschluss an die rein präventiven Kontrollmaßnahmen überprüften die Polizisten zwischen 23 und 01.30 Uhr die Fahrtüchtigkeit von 19 weiteren LKW-Fahrern, die bereits ihre Fahrt angetreten hatten und auf der Autobahn 5 zwischen den Rastanlagen Reinhardshain und Wetterau und auf der Autobahn 45 zwischen Gießen und Florstadt unterwegs waren. Erfreulicherweise zeigten die hier durchgeführten Atemalkoholtests allesamt 0,0 Promille an.

Ausschließlich nüchterne Verkehrsteilnehmer, die ihre ganze Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr widmen und sich immer an die geltenden Verkehrsregeln halten, wären die Wunschvorstellung der Kontrolleure. Um dieser Idealvorstellung näher zu kommen, werden die Polizisten auch in Zukunft noch viele präventive und repressive Kontrollen durchführen.

