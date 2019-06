Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Oldtimer BMW gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Fahrzeugdiebe einen Oldtimer BMW, der unter einem Carport an der Straße Erlen geparkt war. Der 62-jährige Besitzer bemerkte am Sonntagmorgen den Verlust seines Fahrzeuges. Es handelt sich um einen BMW 2002 in creme/weiß mit EN-er Kennzeichen. Der Kilometerstand beträgt etwa 146000 Kilometer. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

