Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Roller entwendet

Ennepetal (ots)

Ein 19-jähriger Ennepetaler stellte am Samstag sein Kleinkraftrad der Marke Piaggio auf dem Parkplatz an der Wilhelmshöher Straße ab. Am Samstagabend stellte er fest, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde. Der Roller ist schwarz, vorne und seitlich an den Fußtritten hat er rote Streifen. Der Spiegel des rechten Außenspiegels fehlt.

