Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Geldautomat an der Rosenstraße gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Selm (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstagmorgen (31.10.2019) gegen 5.30 Uhr einen Feuerschein aus dem Automatenraum eines Geldinstitutes an der Rosenstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Unbekannte dort einen Geldautomaten aufgesprengt hatten, welcher dadurch in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach ersten Ermittlungen haben Anwohner bereits gegen 3 Uhr einen verdächtigen Knall gehört, dem sie aber keine besondere Bedeutung zumaßen. Zudem soll kurz darauf ein Motorrad oder Roller von dort weggefahren sein.

Verletzt wurde niemand. Der Geldautomat wurde weitgehend zerstört und Bargeld daraus erbeutet. Durch die Sprengung wurde auch das Gebäude leicht beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

