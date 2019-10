Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Von laufendem Motor geweckt: LKW-Fahrer schüchtert aufgewachten Anwohner mit Pistole ein

Schwerte (ots)

Früher Donnerstagmorgen (31.10.2019), 05.05 Uhr: Ein 43-jähriger Anwohner der Körnerstraße in Schwerte wird von dem laufenden Motor eines auf der Bethunestraße geparkten LKW mit Tankanhänger geweckt. Um ihn aufzufordern, den Motor abzustellen, spricht der Anwohner den unbekannten Fahrer im Führerhaus an. Es kommt zum Streit. Plötzlich zeigt der Fahrer dem Anwohner eine Pistole und flüchtet kurz darauf mit seinem LKW samt Tankanhänger in Richtung Hörder Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lastkraftwagen verlief negativ. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, Brille, stabile Statur, Glatze. Der Tankanhänger soll ein Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis (MK) gehabt haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 912 0 entgegen.

