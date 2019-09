Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 69 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die Frau hatte nach eigenen Angaben gegen 11.30 Uhr ihr Rad vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Ostwall über einen Verbindungsweg zur Münsterstraße hin geschoben. Als sie aufgestiegen sei, habe sich von rechts entgegen der zulässigen Fahrtrichtung eine andere Radfahrerin genähert. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen, durch den die Bocholterin gestürzt sei. Die andere Beteiligte habe erst noch mit ihr diskutiert und sich anschließend entfernt. Sie sei zwischen 30 und 40 Jahre alt und von korpulenter Statur gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

