Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - schwerer Verkehrsunfall, PKW auf Dach

Wesel (ots)

Am späten Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in Wesel an der Kreuzung Schermbecker Landstraße / Aaper Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Frau aus Wesel wartete auf dem Aaper Weg vor der dortigen Ampel, als sich ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht näherte. Die 72-Jährige fuhr daraufhin an, um den Rettungswagen freie Fahrt zu gewähren. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 34-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der auf der Schermbecker Landstraße in Richtung Wesel unterwegs war. Der PKW des 34-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Bordstein geschleudert und drehte sich auf das Fahrzeugdach. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Seine 27-jährige Beifahrerin aus Wesel wurde leicht verletzt. Die 72-Jährige Weselerin blieb unverletzt. Der Kreuzungsbereich wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig für die Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

