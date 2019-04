Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrüche in Sportheime

Krottelbach / Glan-Münchweiler (ots)

Zwischen dem 22.04.2019 und dem 23.04.2019 brachen Unbekannte in die Sportheime in Krottelbach und Glan-Münchweiler ein. Hierbei wurden in Krottelbach aus einem Nebenraum zwei Motorsensen und 20 Liter Benzin entwendet. In Glan-Münchweiler entwendeten die Täter eine Registrierkasse sowie Lebensmittel. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Kusel 06381/9190 entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell