Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Vandalen trieben ihr Unwesen in Moerser Kleingartenanlagen

Moers (ots)

In der Nacht vom 21.08.2019 auf den 22.08.2019 zogen Vandalen durch die Kleingartenanlagen "Am Frankenfeld" und "Am Wiesengrund" in der Oderstraße. Die bislang unbekannten Täter schlitzten in mehreren Gärten u.a. die dort aufgestellten Pools auf und beschädigten einen Springbrunnen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

