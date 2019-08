Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Mit 77 km/h durch die Tempo 30 Zone

Moers (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel führte am vergangenen Donnerstag auf der Kirschenallee in Moers Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Tempo 30 Zone wurden knapp 500 Fahrzeuge gemessen, von denen 58 Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Besonders negativ fiel den Beamten dabei der Fahrer eines BMW auf, der mit 77 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

