Polizei Bielefeld

POL-BI: Erst raufen zwei Hunde miteinander, dann ihre Besitzer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - In der Nacht auf Sonntag, den 27.07.2019, kam es an der Straße am Kämpchen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern.

Während ein 51-jähriger Bielefelder mit seinem Hund, gegen 00:30 Uhr, Gassi ging, fiel ein weiterer Hund über das Tier her. Um die beiden Hunde voneinander zu trennen, ging der Besitzer dazwischen. Mit Fußtritten versuchte er, den zweiten Hund dazu zu bewegen, von seinem Hund abzulassen.

Die 49-jährige Hundebesitzerin schimpfte auf den 51-Jährigen ein. Als es ihm gelungen war, die beiden Hunde voneinander zu trennen, nahm sie einen dicken Ast und schlug damit auf den Kopf des Bielefelders.

Die Bielefelderin gab an, vom 51-Jährigen beschimpft und bedroht worden zu sein. Er hätte mit der Hand nach ihr geschlagen, bevor sie nach dem Ast griff.

Der Bielefelder erlitt Verletzungen. Sein Hund trug Bisswunden davon.

Gegen die 49-jährige Bielefelderin erstattete er Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

