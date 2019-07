Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich auf der BAB 33 in Höhe Schloß Holte-Stukenbrock

Bielefeld (ots)

Auf der BAB 33 ereignete sich am 28.07.2019 um 21:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 38- jährige Mutter aus Paderborn mit ihrem Ford Focus die BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon. Mit ihr im Pkw befanden sich noch ihr 40- jähriger Ehemann und ihre drei Kinder, im Alter von drei, elf und dreizehn Jahren. Die 38-jährige befuhr den linken Fahrstreifen, bis sie durch einen weißen Ford zum Fahrstreifenwechsel genötigt wurde. Durch den plötzlich durchzuführenden Fahrstreifenwechsel, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sich dieses überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach im rechten Grünstreifen zum Liegen. Die Fahrzeuginsassen konnten sich alle eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der unbekannte weiße Ford entfernte sich von der Unfallstelle. Die Verunfallten wurden mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Während der Unfallaufnahme verlief der Verkehr nur einspurig, es entstand ein Stau von ca.1 km Länge. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 zu melden.

