Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Einbruch in Drakenburger Tischlereibetrieb

Nienburg (ots)

(BER)Geweckt durch die installierte Einbruchmeldeanlage, alarmierten die Betreiber einer Tischlerei in Drakenburg am Mittwoch, 06.03.2019, gegen 00.50 Uhr die Polizei. Drei Einsatzfahrzeuge der Nienburger Polizei fuhren direkt zum Tatort am Sauerkamp, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch im Objekt befanden. Auf dem Gelände direkt an der Bundesstraße 215, stellten die Beamten ein aufgebrochenes, bzw. eingeschlagenes Fenster fest. Außerdem waren diverse weitere Einbruchspuren feststellbar. Vermutlich hatte der oder hatten die Täter nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten den Alarm ausgelöst und danach fluchtartig das Gelände vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. An einem auf dem Außengelände aufgestellten Zelt war die Außenhaut aufgeschlitzt worden. Ob der oder die Täter etwas erbeuten konnten, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Nienburg unter Tel: 05021/97780 zu informieren.

