Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Randalierer im Vorraum der Volksbank

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntag, 03.03.2019, gegen 07.00 Uhr, teilte eine namentlich nicht bekannte Frau über den polizeilichen Notruf mit, dass sie einen Randalierer im Vorraum der Volksbankfiliale "Am Markt" beobachtet habe. Die kurz nach dem Hinweis eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung stellte fest, dass ein Teil der elektrisch betriebenen Haupteingangstür gewaltsam aus den Führungsschienen gebrochen wurde. Im Vorraum hatte der Verursacher Glasflaschen zerschlagen sowie die Wände und die Servicegeräte mit verschiedenen Essenresten verunreinigt. Der Randalierer musste den Tatort kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung verlassen haben. Hinweise auf diese Person nimmt das Polizeikommissariat in Stolzenau unter Tel 05761 / 92060 entgegen.

