POL-KA: (Enzkreis) Friolzheim - Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Friolzheim (ots)

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin kam am Sonntag, gegen 15:15 Uhr, auf der Kreisstraße 4565 von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich, so dass die 18-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Die beiden Frauen wurden schließlich in ein Krankenhaus verbracht.

Nach aktuellem Stand geriet die junge Frau mit ihrem Auto zunächst in den neben der Fahrbahn befindlichen Rollsplit. Als sie nach links gegenlenkte, überschlug sich der Ford. Das Auto musste abgeschleppt werden.

