Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Anwohner der Werther Straße gegen 02.15 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und sah auf der Straße (Kreuzungsbereich mit der Pannemannstraße) nach dem Rechten. Dort stand ein unfallbeschädigter Pkw und auf der Gegenfahrspur ein Transporter. Die Personen aus dem Transporter fragten den mutmaßlichen Pkw-Fahrer (40, Bocholt), ob dieser Hilfe benötigen würde. Nachdem dieser dies ablehnte, setzten die Personen ihre Fahrt fort. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der Transporter nicht an dem Unfall beteiligt. Der Autofahrer war gegen eine Verkehrsinsel gefahren, wobei ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro entstand und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Zeuge und der 40-Jährige schoben den Pkw an den Fahrbahnrand.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten bestritt der 40-Jährige, den Pkw gefahren zu haben. Er konnte den Verdacht aber nicht ausräumen, sodass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell