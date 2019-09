Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wer erkennt das Fahrrad?

Ahaus (ots)

Die Flucht gelang ihm noch - sein Fahrrad musste ein Unbekannter aber nach einem vermutlichen Ladendiebstahl in Ahaus zurücklassen. Die Polizei wendet sich jetzt mit einem Bild des Zweirades an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf den Tatverdächtigen zu erhalten. Das Geschehen hatte sich am Mittwoch, 04.09.2019, um 19.45 Uhr an einem Getränkehandel an der Stadtlohner Straße in Ahaus-Wüllen abgespielt. Ein etwa 30 Jahre alter Mann hatte in dem Geschäft den Argwohn eines Mitarbeiters geweckt. Als er den Kunden darauf ansprach, ergriff dieser die Flucht. Der Mann war circa 1,80 Meter groß, von auffallend schmaler Statur und ungepflegtem Äußeren, bekleidet mit einer grau-blauen Fleecejacke mit weißen Kragen, Sportschuhen, hellblauer Basecap und gelbem T-Shirt. Bei seinem Rad handelt es sich um ein lila und blau lackiertes Herrenrad der Marke Sprick. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 2960.

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

