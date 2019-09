Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kinder zündelten in ehemaliger Fabrikhalle

Bocholt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.20 Uhr in bzw. aus einer ehemaligen Fabrikhalle an der Industriestraße zu einer dunklen Rauchentwicklung, so dass Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. In der Halle waren Styropor und Unrat angezündet worden. Die Feuerwehr löschte, es entstand kein Gebäudeschaden.

Zeugen gaben an, zur fraglichen Zeit vier Kinder auf dem Gelände beobachtet zu haben. Polizeibeamte überprüften daraufhin drei Jungen (alle unter zehn Jahre alt) aus Bocholt, die sie in der Nähe antrafen.

Die Jungen gaben schließlich zu, das Feuer gelegt zu haben. Als die Flammen außer Kontrollen geraten waren, hätten sie noch versucht, diese mit aufgefundenen Polyesterlaken auszuschlagen. Dies sei aber nicht gelungen und aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung hätten sie das Gebäude verlassen. Die Jungen klagten über Schmerzen an den Händen infolge der Löschversuche.

Sie wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. In Nachhinein konnte auch der vierte beteiligte Junge ermittelt werden.

