Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Albessen (ots)

Am Mittwoch den 24.04.2019 im Zeitraum von 04:20 Uhr bis 04:26 Uhr schlugen zwei bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines "Im Eck" in Albessen abgestellten Pkw ein und entnahmen aus dem Fahrzeuginnenraum einen Geldbeutel. Die Täter wurden durch einen Spaziergänger mit Hund bei der Tatausführung gestört und flüchteten fußläufig in Richtung Herchweiler i.O.. Eine unmittelbare Fahndung nach den flüchtenden Tätern verlief vorerst negativ. Die Gesamtschadenslage beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

