Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öl brannte an: Drei Leichtverletzte nach Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

Angebranntes Öl in einer Pfanne hat am Donnerstagmorgen (31.10.2019) gegen 10.50 Uhr für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße in Kamen gesorgt. Durch die Rauchentwicklung wurden der Bewohner sowie zwei Nachbarn aus dem darüber liegenden Stockwerk leicht verletzt. Mit Rettungswagen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

