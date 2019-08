Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbruch, Diebstahl von Pedelec, Rollstuhlfahrer aus Neckar gerettet, angeblicher Flugunfall

Reutlingen (ots)

Fußgängerin schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen um 00.14 Uhr ist es in der Georgenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 68 -jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten hat. Die 39 -jährige Fahrerin eines Pkw Toyota bog aus Richtung Innenstadt kommend bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage von der Lindachstraße in die Georgenstraße ab und übersah hierbei eine 68 -jährige Fußgängerin. Diese überquerte zu diesem Zeitpunkt die Georgenstraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Wörthstraße und wurde, nachdem sie von dem Toyota erfasst wurde, zu Boden geworfen. Hierbei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden musste. An dem Pkw Toyota entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht in ein Wohnhaus in der Karlstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Terrassentür gelangten sie in das Haus, in welchem dann mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hochwertiges Pedelec entwendet

Am Freitag in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr ist aus einer Garage in der Ernst-Lehmann-Straße ein Pedelec der Marke Riese und Müller, Modell Charger, Farbe hellblau, entwendet worden. Das E-Bike war in der Garage zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen und wurde mitsamt dem Ladegerät entwendet. Der Neupreis des 3 Jahre alten Pedelec betrug knapp 4.000 Euro.

Deizisau (ES): Rollstuhlfahrer von Passanten aus dem Neckar gerettet

Am Freitag gegen 20.20 Uhr ist bei der integrierten Leitstelle Esslingen gemeldet worden, dass bei der Altbacher Straße auf Höhe der Sporthalle ein Rollstuhlfahrer in den Neckar gestürzt sei. Sofort wurde eine Vielzahl von Rettern, bestehend aus Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, DLRG und Polizei an die Unglücksstelle entsandt. Den Ermittlungen zur Folge war der 52 -jährige Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl am Neckarufer unterwegs, wo er eine Straßenlaterne rechtsseitig umfahren wollte. Hierbei geriet er zu nahe an den Abhang, wonach er mit seinem Rollstuhl umkippte und im etwa kniehohen Wasser des Neckars im Uferbereich liegenblieb. Aufgrund seiner Erkrankung konnte er sich aus dieser Situation nicht selbstständig befreien. Ein Passant hatte den Vorfall beobachtet, zog weitere Passanten hinzu und gemeinsam konnte man den Verunglückten aus dem Neckar ziehen, noch bevor die alarmierten Rettungskräfte vor Ort eingetroffen waren. Der 52 -Jährige wurde mit einer leichten Unterkühlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mössingen (TÜ): Jugendlicher Kradfahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag um 18.00 Uhr in der Straße Auf der Lehr gekommen. Die 19 -jährige Fahrerin eines Pkw Audi A3 befuhr die auf 30 km/h beschränkte Straße Auf der Lehr stadteinwärts und wollte nach links in die Aiblestraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 16 -jährigen Fahrers eines Kraftrades Honda. Das Kraftrad prallte frontal in die Front des Pkw Audi und der 16 -Jährige wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgeworfen. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Audi fuhr nach dem Aufprall noch einige Meter weiter in die Aiblestraße ein und stieß hier noch gegen den Pkw Dacia Sandero, dessen 79 -jähriger Fahrer die Aiblestraße in Richtung Auf der Lehr befuhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Mössingen zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Bodelshausen (TÜ): Verdacht eines Flugunfalles hat sich nicht bestätigt

Am Samstag gegen 20.30 Uhr ist der integrierten Leitstelle Tübingen von einem Zeugen gemeldet worden, dass möglicherweise im Bereich zwischen Ofterdingen und Dettingen ein Motorparagleiter notgelandet oder gar abgestürzt sein könnte. Der Zeuge beobachtete, wie der Paragleiter spiralförmig in Richtung Boden sank und hierbei aufsteigender Rauch zu sehen war. Eine sofort eingeleitete Suchaktion, in welche die Feuerwehr Ofterdingen, zwei Streifen der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führte zunächst zu einem weiteren Zeugen. Dieser hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet, allerdings im Bereich von Bodelshausen. Auf einer privaten Feier bei Bodelshausen konnte dann ein weiterer Zeuge ausfindig gemacht werden. Dieser hatte den Paragleiter schon des Öfteren mit derartigen Flugmanövern im dortigen Bereich beobachtet und konnte angeben, dass der Paragleiter nicht in Not und nach dem Flugmanöver in Richtung Hechingen davongeflogen war.

Rückfragen bitte an:



Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell