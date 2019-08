Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt, Ehemann mit Messer verletzt, Vorfahrt missachtet

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein schwerverletzter Radfahrer und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro sind die Folgen einer Vorfahrtsmissachtung am Freitagmorgen auf der L 383 zwischen Bronnweiler und Reutlingen. Ein 30-Jähriger wollte gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Pritschenwagen von einem Waldweg gegenüber der Abzweigung Ohmenhausen über einen Beiweg in die Landesstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-Jährigen, der mit seinem Fahrrad aus Richtung Bronnweiler in Richtung Reutlingen unterwegs war. Der Radler versuchte noch zu bremsen, wobei er stürzte und gegen die linke Seite des VW prallte. Dabei wurde der Radler so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Mit Reh zusammengeprallt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Wildunfall auf der Kreisstraße 1213 zwischen Esslingen und Aichwald vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 57-jährige Biker war am Freitag, gegen 8.30 Uhr, mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße von Esslingen in Richtung Aichschieß unterwegs, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Der Motorradfahrer hatte keinerlei Chance rechtzeitig zu reagieren und erfasste eines der Tiere. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Während eines der Rehe in den Wald flüchtete, verendete das andere an der Unfallstelle. Die Yamaha musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zur Landung des Rettungshubschraubers mit einem Notarzt musste die Straße kurzfristig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Frau verletzt Ehemann mit Messer

Eine 62 Jahre alte Frau hat am späten Donnerstagabend in Dettenhausen mit einem Messer ihren 48-jährigen Ehemann verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war es in dem von dem serbischen Ehepaar bewohnten Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft im Laufe des Abends zum Streit der Eheleute gekommen. Gegen 23 Uhr soll die Frau mit einem Messer ihrem Mann eine Verletzung am Oberkörper zugefügt haben. Zimmernachbarn verständigten die Polizei. Die unter alkoholischer Beeinflussung stehende 62-Jährige konnte von den Beamten vor Ort angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde aufgefunden. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die er im Laufe des Freitags wieder verlassen konnte. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell